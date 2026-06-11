ارتفاع سعر بيتكوين متجاوزا 63 ألف دولار

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

ارتفع سعر بيتكوين مجددا متجاوزا مستوى 63 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر أكبر عملة رقمية في العالم يبلغ حاليا نحو 63 ألف دولار.

ويرى الخبراء أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع تدفع إلى الحذر بشأن استقرار سعر بيتكوين.

ويُلاحظ أن السعر حاليا أعلى من المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة الأجل الرئيسية، لكنه لا يزال تحت ضغط المتوسطات طويلة الأجل، إذ إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يدفع المستثمرين في العملات الرقمية إلى تقليل الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

كما شهدت الأسواق العالمية مزيدا من عدم الاستقرار حيث زادت عمليات بيع بيتكوين إلى مستويات قياسية، مما عزز توجه الخروج من المخاطر ورفع حجم المبيعات المؤسسية والتقلبات.

ويُعتبر مستوى 60 ألف دولار عتبة نفسية مهمة لبيتكوين في الوقت الحالي.

ويذكر أنه خلال الأسبوع الماضي أدت الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران إلى زيادة مبيعات بيتكوين، ما أدى إلى انخفاض السعر بنسبة 2 في المائة إلى 61 ألف دولار. كما تراجع سعر بيتكوين بأكثر من 6 بالمائة خلال عام 2025.