توقيع اتفاقية قرض بقيمة 180 مليون دولار بين أذربيجان والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير مترو باكو

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

وقعت حكومة جمهورية أذربيجان والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 12 يونيو اتفاقية قرض بقيمة 180 مليون دولار لمشروع "توسيع مترو باكو بالمرحلة الأولى" وقد وقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة الأذربيجانية وزير المالية ساحل باباييف، بينما وقع اتفاقية المشروع رئيس مجلس إدارة شركة "مترو باكو" وصال أصلانوف ويمثل هذا القرض أكبر تمويل دولي يستقطبه قطاع النقل العام في تاريخ البلد.

ومن جانبه، أكد كبير اختصاصيي الاستثمار في قطاع النقل بالبنك محمد سامح أن المشروع يلتزم تماما بالمعايير الدولية ومبادئ الشفافية والاستدامة البيئية والاجتماعية بعد مراجعته واعتماده من مجلس إدارة البنك.

وتشمل الاتفاقية الممتدة لفترة 20 عاما مع فترة سماح تبلغ 4 سنوات استكمال بناء مستودعات القطارات الكهربائية في درنه كول وخواجه حسن وتحديث 10 محطات على الخط الأخضر.

ويهدف المشروع إلى توفير نقل آمن ومتاح لسكان المدينة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر تحفيز التحول من السيارات الخاصة إلى شبكة المترو.