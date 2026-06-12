وكالة تطوير الإعلام الأذربيجانية تدين الحملة التضليلية لبعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد البلد

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت وكالة تطوير الإعلام الأذربيجانية أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تنشر مواد منحازة وموجهة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الصورة الدولية لأذربيجان وذلك على خلفية حادثة جنائية عادية في فرنسا، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن اللجوء إلى التلاعب الكلاسيكي وإثارة ضجة إعلامية ذات تأثيرات مسرحية حول سير العملية القضائية قبل المحاكمة وبعدها، يعكس بوضوح أن هذه الأحداث تدار في سياق توجيه سياسي ممنهج.

وأشار البيان إلى أن المحاولات الفاشلة لتسييس الحادثة الجنائية بشكل مغرض وإقحام أسماء بعض المسؤولين الأذربيجانيين من قبل منصات إعلامية فرنسية مقربة من الدوائر الحكومية مثل Revue21 و TV5 Monde و Le Figaro و Le Monde تأتي كجزء من حملة تشهير منظمة تقودها أطراف تخشى النفوذ الدولي المتنامي لأذربيجان.

وأكدت الوكالة أنه في الوقت الذي يرتب فيه الجرم مسؤولية فردية فإن تركيز وسائل إعلام دولة تدعي الديمقراطية على الانتماء القومي للجاني بدلا من أفعاله يعكس ترويج الأحكام النمطية والتمييز، مشددة على أن هذه التصرفات تنتهك الأخلاقيات المهنية وتجعل من تلك المؤسسات أداة لحملات سياسية موجهة.