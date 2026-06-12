عقد جولة مشاورات سياسية بين أذربيجان وسلوفاكيا في باكو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 12 يونيو سكرتير الدولة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي ماريك إشتوك، حيث عقدت في اليوم نفسه جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان بأن المشاورات التي ترأسها عن الجانب الأذربيجاني نائب وزير الخارجية فارض رضايف وعن الجانب السلوفاكي سكرتير الدولة ماريك إشتوك، شهدت الإعراب عن الارتياح من تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه والتباحث حول سبل تعزيز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي ودعم الترشيحات المتبادلة في المنظمات الدولية.

وثمن الجانبان الدور الاستراتيجي لأذربيجان في مشاريع النقل الإقليمية والدولية بما فيها الممر الأوسط، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة وتوسيع القاعدة القانونية التعاقدية.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الأمن الإقليمي ومسار تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وأعمال إعادة البناء والإعمار وإزالة الألغام الواسعة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني إضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.