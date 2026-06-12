رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف في 13 يونيو رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما من ديناميكية الاتصالات رفيعة المستوى وتطور العلاقات البرلمانية والتعاون بين الأحزاب السياسية بين أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية.

وسلط اللقاء الضوء على أهمية تنظيم أيام الثقافة لجمهورية شمال قبرص التركية في باكو، حيث جرى تقييم هذه المبادرة كامتداد طبيعي للعلاقات المتبادلة المتنامية في المجالين الثقافي والإنساني خلال السنوات الأخيرة.

كما تم التأكيد على التطور الناجح للتعاون في إطار منظمة الدول التركية، مع الإشادة بالمشاركة النشطة لشمال قبرص التركية في أنشطة المنظمة بصفة عضو مراقب فيما بحث الطرفان آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.