أذربيجان تقدم مساعدات للأطفال الأوكرانيين البواسل

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قدمت دولة أذربيجان هدايا ومساعدات للأطفال الأوكرانيين الذين أظهروا شجاعة خلال الحرب وذلك ضمن احتفالية نظمتها وزارة الداخلية الأوكرانية تحت شعار "الأطفال الأبطال".

وشهدت الفعالية مشاركة وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو وسفير أذربيجان لدى أوكرانيا سيمور مرد علييف ورئيس ممثلية وزارة الداخلية الأذربيجانية في أوكرانيا العقيد شاهن قوجاييف وممثلي شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار.

وأكد السفير مرد علييف في كلمته أن أذربيجان بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب في مجالات إعادة الإعمار وإزالة الألغام ومشاريع الطاقة، مشيرا إلى أن أحد أهم مجالات الدعم يتمثل في إعادة التأهيل الطبي والنفسي لـ 630 طفلا أوكرانيا من المحرومين من الرعاية الأبوية بتمويل كامل من الحكومة الأذربيجانية.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الأوكراني كليمنكو عن شكره وتقديره لدولة أذربيجان على دعمها ومساندتها لبلده في الأوقات العصيبة.