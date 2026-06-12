رئيسة المجلس الوطني تستقبل نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا نائب رئيس مجلس الشيوخ لمملكة كمبوديا وعضو اللجنة الدائمة للجنة المركزية لحزب الشعب الكمبودي ثون فاثانا.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما من الحوار السياسي الإيجابي والتعاون الفعال والدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية الأخرى رغم البعد الجغرافي.

وسلطت غفاروفا الضوء على دور البرلمانين في تعميق العلاقات مستحضرة زيارتها الرسمية السابقة كمبوديا وأهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدة على أهمية التعاون في الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتناول اللقاء أهمية الزيارة الحالية التي تأتي للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة في مدينة شوشا، حيث أطلعت غفاروفا الضيف على فترة الاحتلال الأرميني التي دامت 30 عاما وأعمال إعادة البناء والإعمار الضخمة الجارية حاليا في العاصمة الثقافية شوشا وسائر مناطق أذربيجان المحررة.

كما تبادل الطرفان الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.