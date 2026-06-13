نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة يستقبل رئيس وزراء شمال قبرص التركية ورئيس حزب الوحدة الوطنية

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

استقبل نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة ورئيس الجهاز المركزي طاهر بوداقوف في 13 يونيو وفدا برئاسة رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية ورئيس حزب الوحدة الوطنية أونال أوستل.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى العمل الفعال الجاري لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وشمال قبرص التركية القائمة على القيم والمصالح المشتركة.

واستحضارا لمقولة الرئيس إلهام علييف "عائلتنا هي العالم التركي"، جرى التأكيد على الدور الاستثنائي للرئيس الأذربيجاني في قبول جمهورية شمال قبرص التركية عضوا مراقبا في منظمة الدول التركية، مع الإشادة بالأهمية الاستراتيجية للخطوات المتخذة لتعزيز مكانة المنظمة في نظام العلاقات الدولية المعاصر.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما من التنفيذ الناجح لبنود مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في 14 نوفمبر 2023 بين حزب أذربيجان الجديدة وحزب العدالة والتنمية التركي وحزب الوحدة الوطنية وبحثا آفاق تطوير التعاون بين الأحزاب الحاكمة وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.