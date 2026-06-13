حزب أذربيجان الجديدة يوقع مذكرة تعاون مع حزب "بيلايا روس" البيلاروسي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

التقى نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة طاهر بوداقوف في 13 يونيو رئيسة حزب "بيلايا روس" البيلاروسي أولغا تشيمودانوفا والوفد المرافق لها على هامش زيارتهم البلد للمشاركة في مؤتمر شوشا الدولي حول سلام جنوب القوقاز.

وأشاد الجانبان بالدور القيادي للرئيسين إلهام علييف وألكسندر لوكاشينكو في تطوير الشراكة القائمة على المساواة والمصلحة المتبادلة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة، مؤكدين أهمية الدعم المشترك في المنصات الدولية لحماية المصالح الوطنية.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حزب أذربيجان الجديدة وحزب "بيلايا روس"، وقعها بودافوف وتشيمودانوفا، حيث جرى التأكيد على أن هذه المذكرة سترتقي بعلاقات الحزبين إلى مرحلة جديدة وتسهم في تعزيز الأسس السياسية والقانونية للتعاون بين البلدين.