اجتماع عمل بين مساعد الرئيس الأذربيجاني وأمين مجلس الأمن الأرميني

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

عُقد في مدينة ديليجان الأرمينية في 14 يونيو اجتماع عمل بين مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف وأمين مجلس الأمن الأرميني أرمن غريغوريان.

وبحث الجانبان شؤون جدول أعمال السلام بين أذربيجان وأرمينيا وأكدا أهمية استمرار الحوار الثنائي لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة.

كما تبادلا الآراء حول تدابير بناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني في البلدين.

وقرر الطرفان مواصلة الاتصالات على مستوى فرق العمل مع التأكيد على عقد الاجتماع المقبل في أذربيجان.