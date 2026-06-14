مؤتمر دولي في شوشا حول بناء السلام في جنوب القوقاز

شوشا، 15 يونيو، أذرتاج

انطلق في مدينة شوشا في 15 يونيو مؤتمر دولي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز".

واستهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تخليداً لذكرى الزعيم القومي حيدر علييف والشهداء وعزف النشيد الوطني، تلت ذلك قراءة رسالة الرئيس إلهام علييف الموجهة للمشاركين.

ويشهد المؤتمر تنظيم جلسات حوارية تبحث آليات بناء السلام عبر الدبلوماسية الحزبية والأسس الاقتصادية للتعاون الإقليمي وتحديات التخطيط العمراني في مرحلة ما بعد النزاع وذلك بمشاركة واسعة لسياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين من مختلف بلاد العالم.