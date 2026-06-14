رسالة الرئيس علييف للمشاركين في مؤتمر شوشا الدولي

شوشا، 15 يونيو، أذرتاج

وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة ترحيبية إلى المشاركين في مؤتمر شوشا الدولي حول بناء السلام في جنوب القوقاز.

وأكد الرئيس علييف أن أذربيجان بعد تعرضها للاحتلال الأرميني والظلم الطويل تمكنت عبر حرب الـ44 يوماً الوطنية وعمليات مكافحة الإرهاب من تحرير أراضيها واستعادة سيادتها بالكامل مطبقة قرارات مجلس الأمن الأربعة الصادرة عام 1993م بنفسها.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن الإعلان المشترك الموقع العام الماضي في واشنطن بشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غير الوضع تماماً في المنطقة، مشدداً على أهمية ممر زنكزور الذي سيربط البر الرئيسي لأذربيجان بنخجوان الحبيسة كجزء من الممر الأوسط.

كما تطرق السيد الرئيس إلى نجاح الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 المنعقدة في باكو وعودة أكثر من 85 ألف مواطن إلى ديارهم المستعادة.

وفي الختام، أكد الرئيس علييف على تنامي القوة الجيوسياسية للعالم التركي، مشيداً بدور الدبلوماسية الحزبية البناءة في تعزيز الثقة والتعاون المستدام بين البلدان المشاركة.