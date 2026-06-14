الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في شوشا يؤكد ترميم 30 معلماً تاريخياً في شوشا وعودة الحياة للمناطق المحررة

شوشا، 15 يونيو، أذرتاج

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية شوشا آيدين كريموف في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا بأن المدن والقرى في المناطق المحررة تستعيد حياتها الطبيعية مع عودة الأطفال إلى المدارس والروضات.

وأوضح كريموف أن أكثر من 80 ألف مواطن يعيشون ويعملون حالياً في هذه المناطق ويمثل النازحون السابقون أكثر من نصفهم حيث يستقرون في مجمعات سكنية حديثة وفرتها الدولة لهم.

وفي ختام كلمته، أكد الممثل الخاص للرئيس أنه تم حتى الآن ترميم حوالي 30 معلماً أثرياً وتاريخياً ذو أهمية محلية ووطنية في مدينة شوشا.