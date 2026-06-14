نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة: إعلان شوشا أحد الركائز الأساسية للأمن الإقليمي

شوشا، 15 يونيو، أذرتاج

صرح نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة طاهر بوداقوف في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا بأن أذربيجان واجهت أزمات داخلية حادة وعدواناً أرمينياً هدد وجودها في بداية التسعينيات، قبل أن ينقذها الزعيم القومي حيدر علييف بعودته إلى السلطة وهو ما يخلده الشعب في 15 يونيو كيوم النجاة الوطني.

وأضاف بوداقوف أن هذا التاريخ يتزامن أيضاً مع توقيع إعلان شوشا التاريخي عام 2021، الذي نقل العلاقات الأذربيجانية التركية إلى مرحلة تحالف استراتيجي نوعي قائم على مبدأ "الأمة الواحدة في الدولتين".

وأكد في ختام كلمته أن هذا الإعلان أصبح يمثل ركيزة أساسية لهندسة الأمن الإقليمي اليوم ، وامتداداً منطقياً للاستراتيجية السياسية الناجحة التي أسس لها يوم النجاة.