السفير التركمانستاني: الأعمال المنفذة في قراباغ دليل على تنمية أذربيجان الاقتصادية

شوشا، 15 يونيو، أذرتاج

صرح سفير تركمانستان لدى أذربيجان قربان محمد إلياسوف في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا بأنه زار قراباغ عدة مرات مع ضيوفه وشاهد بأم عينيه أعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة النطاق الجارية هناك.

وأكد أن هذه الأعمال تمثل دليلاً واضحاً على تنمية أذربيجان الاقتصادية والتنفيذ الناجح للسياسة الحكومية.

وأشار السفير إلياسوف إلى أن مجالات النقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز تتطور ديناميكياً كاتجاهات مهمة للتعاون الثنائي بين تركمانستان وأذربيجان.