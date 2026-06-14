وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

السفير التركمانستاني: زيارة الرئيس سردار بردي محمدوف أذربيجان مقررة

السفير التركمانستاني: زيارة الرئيس سردار بردي محمدوف أذربيجان مقررة

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

علن سفير تركمانستان لدى أذربيجان، قربان محمد إلياسوف في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا أن زيارة الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف أذربيجان مقررة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الوثائق خلال الزيارة، الأمر الذي سيسهم في توسيع التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية.

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