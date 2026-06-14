رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الليبرالية الديمقراطية: علاقات أذربيجان وأوزبكستان تجاوزت مستوى الشراكة الاستراتيجية

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس السياسي ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الليبرالية الديمقراطية في أوزبكستان أكتام خايتوف في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا أن العلاقات بين أوزبكستان وأذربيجان تجاوزت مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين مرشح للارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية وأن العلاقات تتعزز بفضل الإرادة السياسية والثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى تشكيل اتجاهات جديدة للتعاون.