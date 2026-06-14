15 يونيو 1993 : نقطة تحول في تاريخ أذربيجان فيديو
باكو، 15 يونيو، أذرتاج
تخلد التواريخ ذكرى الأيام التي تتخذ فيها القرارات المصيرية التي تغير مصائر الأمم.
ومن نقاط التحول هذه في تاريخ أذربيجان المعاصر عودة الزعيم الوطني حيدر علييف إلى السلطة في 15 يونيو حزيران 1993 تلك العودة التي شكلت بداية مرحلة سياسية جديدة أسهمت في تشكيل ليس فقط حقبة زمنية بل مستقبل البلاد بأكمله.
ومن الممكن مشاهدة تقرير مصور بالموضوع عبر الرابط الآتي
https://video.azertag.az/files/video/2026/2/1781448822611129662.mp4
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