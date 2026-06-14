مسئول في لجنة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية لحزب الثورة الشعبية اللاوي: فعاليات شوشا تسهم بإسهام كبير في السلام بجنوب القوقاز

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

أكد المدير العام لإدارة البحوث والعلاقات المتعددة الأطراف في لجنة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية لحزب الثورة الشعبية اللاوي سايافونغ بونياديت في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا أن فعاليات مدينة شوشا ستسهم بإسهام كبير في تعزيز الأمن العالمي وإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز.

وأشار إلى أن التعاون بين لاو وأذربيجان يشكل آلية مهمة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية العالمية.

وشدد المسؤول اللاوي على أن جنوب القوقاز الذي يلعب دور جسر حيوي بين أوروبا وآسيا تمثل منطقته أهمية استراتيجية كبيرة وأن الحفاظ على السلام والاستقرار فيها ليس بأمر ضروري للبلدان فقط، بل وللأمن الدولي أيضاً.