الخارجية الأذربيجانية ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشاد البيان بالدور الوسيط الهام الذي لعبته جمهورية باكستان الإسلامية إضافة إلى مساهمات الشركاء الإقليميين الآخرين.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تساهم المفاوضات المستقبلية التي ستبنى على هذا الإنجاز المهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.