نائب مولدوفي: تجربة أذربيجان في بناء السلام هي نموذج ملهم

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

أكد عضو البرلمان المولدوفي بافيل فويكو في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا أنه لا يمكن التحدث عن بناء السلام دون الإشارة إلى التجربة الأذربيجانية.

وأوضح النائب المولدوفي أن أذربيجان استناداً إلى مبادئ القانون الدولي والإرادة السياسية الحازمة لم تكتف باستعادة سلامتها الإقليمية فقط، بل وتعمل على تشكيل أسس اقتصادية جديدة في المنطقة أيضا.

وأشار فويكو إلى أن هذه التجربة تُظهر أن المصالح الوطنية ليست مفهوماً مجرداً، بل وهي مبادئ أساسية تشكل أساس التنمية والازدهار أيضا.