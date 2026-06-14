استقرار الشرق الأوسط يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

انخفض سعر خام برنت بنسبة 61ر4 في المائة إلى 30ر83 دولاراً للبرميل في بورصة لندن، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 90ر5 في المائة إلى 56ر80 دولاراً في بورصة نيويورك ويأتي هذا الانخفاض بنحو 5 في المائة بعد أنباء عن اتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن فتح مضيق هرمز.

ولا يتوقع خبراء انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للنفط في بلاد الشرق الأوسط مثل السعودية والكويت وقطر حيث إن إعادة بناء هذه البنية تستغرق وقتاً.

وستقام مراسم التوقيع الرسمي في 19 يونيو حزيران في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران والوقت كفيل بإظهار مدى انخفاض الأسعار بعد هذا التاريخ.