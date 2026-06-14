خبير باكستاني: شوشا رمز التراث الثقافي والمرونة لأذربيجان

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

قال مسؤول الاتصالات العامة والممثل الخاص لمعهد مسلم في باكستان مالك آصف تنوير في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا إن عقد مؤتمر بهذه الأهمية وفي هذا التوقيت في مدينة شوشا يدعو للتهنئة.

وأكد أن يوم 15 يونيو حزيران ليس يوماً عادياً في تاريخ أذربيجان، بل وهو يوم النجاة الوطني.

وأشار تنوير إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا اليوم الميمون وتحديداً في شوشا وليس في أية مدينة أخرى، له دلالة كبيرة لأن شوشا ليست مدينة عادية، بل هي رمز التراث الثقافي لأذربيجان ورمز للمرونة ورمز للتعاون والتنمية.