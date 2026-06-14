السفيرة الصينية: التعاون الصيني الأذربيجاني المتبادل المنفعة يحقق نتائج عالية

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

أكدت سفيرة الصين لدى أذربيجان لو ماي في كلمتها خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا 15 يونيو حزيران اليوم أن العلاقات الودية التقليدية بين البلدين تتعمق والمساهمات السياسية تتعزز والتعاون المتبادل المنفعة يحقق نتائج عالية.

وأشارت السفيرة إلى أن الصين وأذربيجان تدفعان معاً مبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد" في إطار التعاون الصناعي.

وأضافت أن حجم دوران البضائع الصينية شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أحد المصادر التجارية الرئيسية للمنطقة.

ونوهت السفيرة إلى أن الشركات الصينية تنفذ مشاريع كبرى في أذربيجان في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصناعة السيارات والاتصالات.