ممثل الرئيس الخاص: بناء ثلاثة مجمعات سكنية جديدة في شوشا

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس في ولاية شوشا المحررة آيدين كريموف في تصريح خاص لوكالة أذرتاج إن المؤتمر الدولي الذي تحتضنه شوشا اليوم يحمل أهمية خاصة.

وأكد كريموف أن ثلاثة مجمعات سكنية جديدة قيد الإنشاء ضمن برنامج العودة الكبرى ومن المتوقع تسليمها في العام القادم، الأمر الذي سيتيح لأكثر من 3000 شخص العيش في المدينة.

كما أشار إلى أنه من المخطط إنشاء كليتي الفنون والسياحة بجامعة قراباغ بمقريهما في شوشا.