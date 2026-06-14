نائب أوكراني: أوكرانيا دعمت استعادة وحدة أراضي أذربيجان

شوشا ، 15 يونيو، أذرتاج

قال رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية في البرلمان الأوكراني ميكيتا بوتوراييف في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الذي ينظمه حزب أذربيجان الجديدة بعنوان "المساهمة الإقليمية في الأمن العالمي: بناء السلام في جنوب القوقاز" في شوشا إن أوكرانيا دعمت باستمرار استعادة وحدة أراضي أذربيجان.

أضاف بوتوراييف أنهم شاهدوا في شوشا طرقاً جديدة رائعة وأعمال إعادة البناء والترميم واسعة النطاق، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة.

وأكد أن هذه الأراضي هي وطن أذربيجان وأن الناس يستثمرون دائمًا في أراضي أجدادهم ويعيدون بنائها.