شحنة قمح جديدة عبر أراضي أذربيجان إلى أرمينيا

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

تم إرسال 7 عربات تحمل 490 طن من القمح من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا في طريقها من الاتحاد الروسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان.

ونقل حتى الآن أكثر من 29 ألف طن من الحبوب و7 آلاف طن من الأسمدة و414 طن من الأنتراسيت و133 طن من الألومنيوم و68 طناً من الحنطة السوداء عبر هذا المسار. وعلاوة على ذلك، تم تصدير أكثر من 13 ألف طن من وقود الديزل و979 طن من بنزين الفئتين أيه أي 92 وأيه أي 95 من أذربيجان إلى أرمينيا.