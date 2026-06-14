الرئيس التركي يهنئ أذربيجان بيوم النجاة الوطني

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور له أذربيجان بمناسبة 15 يونيو حزيران يوم النجاة الوطني.

وأعرب الرئيس التركي عن تحياته ومحبته من تركيا إلى الأشقاء الأذربيجانيين المتحدين بروح مقولة "الأمة الواحدة في الدولتين".

ورافق المنشور اختصار تر أذ المكون من الأحرف الأولى لأسماء الدولتين.