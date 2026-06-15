انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

انطلقت في باكو أعمال الدورة الحادية والخمسين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أفادت وكالة اذرتاج أن الفعالية تُعقد تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل الرفاه المستدام" وستشهد مناقشات بين الدول الأعضاء الـ57 في مجموعة البنك حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

ويشارك في الاجتماعات مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية والاستثمار من الدول الأعضاء إلى جانب رؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وتهدف الفعاليات المصاحبة للمنتدى، بما في ذلك الحوارات رفيعة المستوى واجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) والحكومات والشركات (B2G) وبرامج دعم الشركات الناشئة وجلسات تبادل المعرفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التنمية القائمة على الابتكار في اقتصادات الدول الأعضاء.