المصرف المركزي الأذربيجاني: بلغ السعر المحقق للنفط الأذربيجاني 79 دولارا للبرميل في الربع الأول

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

قال مدير إدارة الإحصاء في المصرف المركزي الأذربيجاني سمير نصيروف خلال إحاطة إعلامية خُصصت لعرض نتائج ميزان المدفوعات للربع الأول من عام 2026 ان السعر المحقق للنفط الأذربيجاني خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 79.5 دولارا للبرميل.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف سامر نصيروف أن السعر المحقق لكل ألف متر مكعب من الغاز الأذربيجاني بلغ 268 دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأشار إلى أن التغيرات المسجلة في أسعار موارد الطاقة لا تزال من العوامل الرئيسية المؤثرة في المؤشرات الاقتصادية الخارجية للبلاد وفي تكوين ميزان المدفوعات.