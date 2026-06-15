تجاوز استثمارات أذربيجان المباشرة في الخارج 1.1 مليار دولار في الربع الأول

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

صرح مدير إدارة الإحصاء في المصرف المركزي الأذربيجاني سامر نصيروف خلال إحاطة إعلامية خُصصت لعرض نتائج ميزان المدفوعات للربع الأول من عام 2026 بان حجم الاستثمارات المباشرة التي وجهتها أذربيجان إلى الاقتصادات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 1.1099 مليار دولار.

وأوضح نصيروف أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الأذربيجانية المباشرة في الخارج خلال الفترة المشمولة بالتقرير تركز في تركيا والمملكة المتحدة وجورجيا وأوزبكستان والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تركيا استحوذت على 453.668 مليون دولار أي ما يعادل 40.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، تلتها المملكة المتحدة بـ234.5 مليون دولار (21.1 في المائة)، ثم جورجيا بـ83.848 مليون دولار (7.6 في المائة) وأوزبكستان بـ74.887 مليون دولار (6.7 في المائة) والولايات المتحدة بـ66.9 مليون دولار (6 بالمائة).

وأضاف أن الدول الخمس استحوذت مجتمعة على نحو 82 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأذربيجانية المباشرة في الخارج.

كما ذكر أن الاستثمارات توزعت على عدد من الدول الأخرى، من بينها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 62.8 مليون دولار وسلطنة عُمان بقيمة 30.6 مليون دولار ورومانيا بقيمة 14.9 مليون دولار وسويسرا بقيمة 14 مليون دولار.