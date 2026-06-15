رئيس مركز التميز لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إنفاق المستهلكين في قطاع الحلال سيتجاوز 3 تريليونات دولار

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس مركز التميز التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كوالالمبور سامر العيساوي في كلمته خلال جلسة خاصة في منتدى أذربيجان لأعمال الحلال المنعقد ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك بأن إنفاق المستهلكين المسلمين في قطاع الحلال عالمياً من المتوقع أن يتجاوز 3 تريليونات دولار في السنوات القادمة.

وأوضح العيساوي أن اقتصاد الحلال غدا يمثل اليوم أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي متحولاً إلى منظومة اقتصادية شاملة.

وأضاف رئيس مركز التميز أن البلاد الأعضاء في البنك تشكل معاً أكبر أسواق الاستهلاك والإنتاج للحلال في العالم، مؤكداً أن المنتدى يعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين المستثمرين وصناع القرار لتطوير هذا القطاع.