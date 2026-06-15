رئيس الوزراء الاذربيجاني في زيارة عمل إلى أوزبكستان

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

توجه رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف إلى أوزبكستان في زيارة عمل للمشاركة في منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن نائب رئيس وزراء أوزبكستان أتشيلباي راماتوف وعدد من المسؤولين الآخرين كانوا في استقباله في مطار طشقند-هُمو الدولي.