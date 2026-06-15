ليلى علييفا تلتقي بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ

بون، 16 يونيو، (أذرتاج)

التقت ليلى علييفا في مدينة بون الألمانية الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) سايمون ستيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن اللقاء تناول معلومات حول التدابير التي تتخذها أذربيجان في مجال حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات الجمعية الاهلية "إيديا" في هذه المجالات، بما في ذلك إثراء التنوع البيولوجي وأنشطة التوعية البيئية، فضلا عن الجهود الرامية إلى حماية الأنواع الحيوانية النادرة واستعادة النظم البيئية. كما تمت الإشارة إلى أهمية توسيع مساحات المناطق الطبيعية المحمية ودورها في الحد من آثار تغيّر المناخ.

وخلال الحديث، تم تبادل الآراء حول آفاق الدراسة المشتركة لأسباب انخفاض منسوب بحر الخزر والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة إدراج هذه المشكلة بشكل أوسع في الأجندة المناخية العالمية.

كما تمت مناقشة إمكانيات تنفيذ مبادرات مشتركة مع اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بهدف تعزيز المسؤولية البيئية لدى الشباب وتوسيع معارفهم المتعلقة بالبيئة وتغيّر المناخ.