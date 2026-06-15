ليلى علييفا تلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في بون

بون، 16 يونيو، (أذرتاج)

التقت ليلى علييفا في مدينة بون الألمانية نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ياسمين فؤاد.

وتم تقديم معلومات حول التدابير المنفذة في أذربيجان في مجالات حماية البيئة والاستخدام الفعّال للموارد الأرضية ومكافحة التصحر والجفاف. كما جرى بحث المشاريع والمبادرات التي تنفذها منظمة الجمعية الاهلية "إيديا" في البلاد والمنطقة في مجالات حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكد الجانبان على أهمية حملات التشجير وزيادة المساحات الخضراء وحماية الغابات والموارد الشجرية القائمة في الحد من آثار تغير المناخ السلبية ومنع تدهور الأراضي والحفاظ على التوازن البيئي.

وتم تبادل الآراء حول التراجع في مستوى بحر الخزر وتداعياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع الإشارة إلى تأثير هذه التغيرات على النظم البيئية الساحلية والتنوع البيولوجي والأمن البيئي في المنطقة.

كما بحث الطرفان فرص التعاون في دراسة هذه القضية بشكل أعمق وإيجاد حلول مشتركة محتملة، إضافة إلى أهمية التصدي المبكر لعمليات الجفاف والتصحر وإمكانية التعاون بين منظمة الجمعية الاهلية "إيديا" واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مجالات حماية البيئة ومكافحة تدهور الأراضي والتوعية البيئية.