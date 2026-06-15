بحث الآثار البيئية لانخفاض مستوى بحر الخزر بمشاركة ليلى علييفا في بون

بون، 16 يونيو، (أذرتاج)

بمبادرة من ليلى علييفا، نُظمت في مدينة بون الألمانية جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: "انخفاض مستوى البحار، تراجع السواحل، الاستدامة ومستقبل الأحواض المائية المغلقة: حالة بحر الخزر".

أفادت وكالة أذرتاج أن الفعالية أُقيمت في إطار جلسات المناخ التابعة للأمم المتحدة (اجتماعات يونيو للمناخ - SB64) خلال الفترة من 8 إلى 16 يونيو.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية التي نُظمت بالشراكة بين منظمة الجمعية الاهلية "إيديا" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئاسة مؤتمر كوب29 في أذربيجان واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، أشارت ليلى علييفا إلى أن البحار والأنهار والبحيرات تُعد من أكثر النظم البيئية حساسية على كوكب الأرض في الوقت الراهن.

كما تطرقت إلى انخفاض مستوى بحر الخزر وتراجع أعداد فقمة بحر الخزر وغيرها من الكائنات الحية، مؤكدة ضرورة تطبيق نهج قائم على المعرفة والخبرة والمسؤولية المستدامة في مواجهة هذه التحديات.

وتمت الإشارة إلى مبادرات منظمة الجمعية الاهلية "إيديا"، بما في ذلك حملات تنظيف المسطحات المائية وإطلاق صغار الأسماك في المياه ومشروع "قطرة واحدة"، مع التأكيد على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الوعي بأهمية المياه كمصدر للحياة والاستدامة.

في الجلسة الرسمية، أكد كل من الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، والمدير التنفيذي لمؤتمر كوب31 فاطمة فارانك والمديرة التنفيذية لكوب30 توني أهمية إبقاء تحديات انخفاض مستوى بحر الخزر واستدامة الأحواض المائية المغلقة ضمن أجندة المناخ العالمية.

وتواصلت المناقشات في إطار جلسة حوارية شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفييف، ومدير شعبة تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة مارتن كراوزه ومؤسس منظمة "Great Whale Conservancy" مايكل فيشباخ وخبراء وباحثون من مؤسسات علمية في كازاخستان وفنلندا، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة.

وتناولت المداخلات الجوانب البيئية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية لانخفاض مستوى مياه بحر الخزر، مع التأكيد على أهمية هذه اللقاءات كمنصة لتبادل المعرفة وبناء شراكات جديدة.

واختُتمت الفعالية بعرض فيلم وثائقي قصير حول المشكلات البيئية لبحر الخزر تلاه جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية.