وزير الاقتصاد : الطاقة المتجددة أصبحت أحد أهم اتجاهات الاستثمارات المستقبلية

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في منتدى “آفاق الاستثمار في أذربيجان 2026” الذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة بنك التنمية الإسلامي إن المستثمرين اليوم لا يحتاجون فقط إلى الفرص، بل إلى منصات يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة أيضا. كما توفر مناطقنا الاقتصادية، بما في ذلك المجمعات الصناعية والمنطقة الاقتصادية الحرة في ألات، بنية تحتية حديثة وحوافز تنافسية وظروفا ملائمة للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير جباروف اشار الى تشكل المنطقة الاقتصادية الحرة في ألات كمركز استثماري استراتيجي بفضل قربها من ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية ومطار الشحن الجديد في ألات، إضافة إلى موقع أذربيجان على ممر الوسط.

وأضاف الوزير أن "الطاقة المتجددة أصبحت أحد أهم اتجاهات الاستثمارات المستقبلية. وفي إطار الشراكة مع المستثمرين الدوليين، تنفذ أذربيجان مبادرات إقليمية كبرى، بما في ذلك مشاريع "ممر الطاقة الخضراء بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا" الهادفة إلى تعزيز الربط بالطاقة الخضراء مع الأسواق الأوروبية. كما تنفذ أذربيجان أجندة رقمية شاملة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد ودعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية في البلد. ومع رأس المال البشري الشاب والمتعلم وذو القدرة العالية على التكيف، أصبح هذا التكامل بين التحول الرقمي والموهبة والابتكار ذا أهمية متزايدة للمستثمرين الذين لا يستهدفون خفض التكاليف فقط، بل ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل أيضا".