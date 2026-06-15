أكوا باور: تطبيق التكنولوجيا وتطوير رأس المال البشري لهما أهمية كبيرة في التحول في قطاع الطاقة

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

قال المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" في أذربيجان وتركيا سليم كوان في جلسة بعنوان "المؤسسات الحلال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاستدامة: التحول الأخضر وسلاسل القيمة الحلال والنمو الاقتصادي الشامل" التي عُقدت في إطار الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة بنك التنمية الإسلامي إن ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة يُعد أمرا بالغ الأهمية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أفادت وكالة أذرتاج أن كوان أشار إلى أن الطاقة النظيفة لا تقتصر أهميتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان فحسب، بل تؤدي دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية أيضا.

واكد ان "التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل ويشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية ايضا. وفي هذا السياق، تكتسب تطبيقات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري وتعزيز المعارف والمهارات التقنية ومراعاة احتياجات المجتمعات المحلية أهمية كبيرة. كما أن التعاون مع المجتمعات المحلية ودراسة احتياجاتها وتأسيس منصات للشراكة تُعد من العوامل الأساسية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة".

كما لفت إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الآخرين يسهم في تمويل المشاريع المستدامة وتعزيز أثرها وفعاليتها.