باكو، 16 يونيو، أذرتاج

استضافت باكو حفل تقديم كتاب "خطاب الكراهية وتزييف الحقائق التاريخية في مدارس أرمينيا المتوسطة المعد من قبل مركز الاتصالات الاستراتيجية.

واستند التقرير إلى دراسة تحليلية شملت أكثر من 1000 مادة تعليمية وملصق ووثيقة أرشيفية عُثر عليها في المؤسسات التعليمية بـمنطقة قراباغ، حيث جرى رصد نحو 3000 حالة لـ "خطاب الكراهية" وتشويه الأحداث التاريخية بهدف ترسيخ "صورة العدو" وتعميق النزاع العرقي وتضمين تلك الأدلة عبر رموز استجابة سريعة كيو أر في الكتاب.

وأشار المؤرخ جبي بهراموف في كلمته إلى أن الروايات المدرجة في هذه المناهج تتناقض تماماً مع الحقائق العلمية، بينما أكد نائب المجلس الوطني رضوان نبييف أن غرس أفكار الكراهية في عقول الأطفال منذ الصغر في أرمينيا يمثل تهديداً أيديولوجياً مستقبلياً يقوض جهود بناء السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.