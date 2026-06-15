إبراهيم هاديجا: يجب أن يشمل النهج المستدام جميع المراحل من الإنتاج إلى الخدمات اللوجستية

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

أكد نائب رئيس إدارة مكتب نائب رئيس نيجيريا السيناتور إبراهيم حسن هاديجيا في كلمته خلال جلسة بعنوان "المؤسسات الحلال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاستدامة: التحول الأخضر وسلاسل القيمة الحلال والنمو الاقتصادي الشامل" التي عُقدت في إطار الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة بنك التنمية الإسلامي في باكو أن نهج التنمية المستدامة يجب ألا يقتصر على عمليات الإنتاج فقط، بل ينبغي أن يشمل سلسلة القيمة بأكملها، بدءا من إنتاج السلع ووصولها إلى المستهلك النهائي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هاديجيا أوضح أن الاستدامة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والإنتاج المسؤول تُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الحديثة.

وقال "إن مراعاة مبادئ الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد تسهم في تحقيق تنمية طويلة الأمد وشاملة للجميع. كما أن تطبيق مفاهيم المسؤولية البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي يُعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".