أذربيجان والمملكة المتحدة تحددان أولويات التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة وتنشيط الاستثمارات المتبادلة

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة اللورد جيسون ستوكوود آفاق ومستقبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين مع التركيز على مشاريع طاقة المستقبل والتحول الرقمي.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة وتطوير القطاعات غير النفطية والغازية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما توافق الطرفان على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوية دور القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع الروابط بين مجتمعات الأعمال وطرح مبادرات استثمارية جديدة تخدم المصالح المتبادلة.