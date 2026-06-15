لجنة البرلمان الأذربيجاني تتهم فرنسا بممارسة تهديدات هجينة وأنشطة تجسسية ضد باكو

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أصدرت اللجنة المؤقتة لمواجهة التدخلات الخارجية والتهديدات الهجينة في البرلمان الأذربيجاني بياناً رسمياً أكدت فيه استمرار الأنشطة العدائية لجمهورية فرنسا ضد أذربيجان التي تشمل طيفاً واسعاً من التهديدات الهجينة.

ووفقاً للتحليلات التي أجرتها اللجنة، فإن الجانب الفرنسي تجاوز الأطر الدبلوماسية منذ عام 2020 بهدف تقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والتدخل في الشؤون الداخلية لباكو وإضعاف مكانتها الدولية.

وتتضمن هذه التحركات تبني غرفتي البرلمان الفرنسي قرارات ضد سيادة أذربيجان بتأثير من اللوبي الأرميني ومحاولات عرقلة مصالح باكو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما أشار البيان إلى شن وسائل الإعلام الفرنسية حملات تضليلية مكثفة عبر نشر 40 مقالاً وتقريراً مسيئاً خلال شهري مايو ويونيو واستغلال منصاتها لدعم أطراف راديكالية إلى جانب تورط باريس في إدارة شبكات تجسس داخل أذربيجان ومواصلة تسليح إيريفان ودعم بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا لأغراض استخباراتية.

واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد نجاح الأجهزة السيادية في إحباط هذه المساعي معتبرة أن النخبة السياسية الفرنسية تصطنع عدواً خارجياً للتغطية على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية وهو ما يضر بالسمعة الدولية لفرنسا دون تحقيق أية مكاسب سياسية.