رئيسا وزراء أذربيجان وأوزبكستان يشهدان توقيع اتفاقيات في مجالات التعدين والخدمات المصرفية في طشقند

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

شهد رئيسا وزراء أذربيجان علي أسدوف وأوزبكستان عبد الله عارفوف توقيع حزمة من الوثائق والاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع خلال زيارة العمل التي يقوم بها أسدوف طشقند للمشاركة في منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار تلبية لدعوة الجانب الأوزبكستاني.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة تطوير تشغيل منجم للذهب في أوزبكستان بمشاركة شركة التعدين الحكومية الأذربيجانية أذر غولد والعمل المشترك في استغلال مكامن ثروات معدنية هامة بمشاركة شركة نيقسول القابضة إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع المصرفي بين بنك أذربيجان الدولي والجهات المعنية في أوزبكستان.