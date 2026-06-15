رئيس أوزبكستان يستقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيائيف رئيس مجلس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف في 16 يونيو خلال زيارة عمل يقوم بها العاصمة طشقند.

ونقل أسدوف تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى رئيس أوزبكستان الذي أعرب بدوره عن شكره وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأذربيجاني.

وأشاد الجانبان بتطور العلاقات الأذربيجانية الأوزبكستانية القائمة على الشراكة الاستراتيجية والتحالف تطورا ناجحا.

كما بحث الطرفان آفاق توسيع التعاون ومتبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والمجالات الإنسانية.