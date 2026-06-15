الرئيس التنفيذي النيجيري: الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي يشهد نموا ملحوظا

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الحلال" النيجيرية محمد ديكو لادان أن اهتمام الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالتمويل الإسلامي يشهد نموا ملحوظا، نظرا لارتكازه على مبادئ التمويل الخالي من الفوائد.

وأوضح لادان في كلمته خلال جلسة منتدى قيادة الاقتصاد الحلال ومنتدى أذربيجان لأعمال الحلال 2026 المنعقد برعاية البنك الإسلامي للتنمية أن العديد من الشركات التي اعتمدت على النظام المصرفي التقليدي واجهت أعباء الفوائد والغرامات خلال جائحة الكوفيد19 بينما قدمت أدوات التمويل الإسلامي نهجا بديلا.

وأضاف أن نيجيريا رغم كونها دولة علمانية تشهد نموا سريعا في عدد المصارف والمؤسسات التي تقدم التمويل الإسلامي تحت مسمى التمويل الخالي من الفوائد، مشيرا إلى أن هذا القطاع أسهم بإسهام فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية وتطوير ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات منذ إطلاق أول بنك إسلامي في البلد.