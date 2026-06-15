رئيس اللجنة الأذربيجانية لشؤون الطوائف الدينية يلتقي وفد الفاتيكان

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس اللجنة الأذربيجانية لشؤون الطوائف الدينية رامن محمدوف في 16 يونيو رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان الكاردينال جون جيكوب كوفاكاد ورئيس المكتب الإسلامي بالدائرة أتا لوران باسانيسي.

وبحث الطرفان آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان والكرسي الرسولي والتعاون في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

واستعرض محمدوف جهود أذربيجان في إرساء السلام الإقليمي ودعم التنوع الديني، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين مؤسسة حيدر علييف والفاتيكان.

ومن جانبه، أشاد الكاردينال كوفاكاد بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي مثمنا نموذج التعايش والتسامح في أذربيجان وإسهاماتها في الحوار العالمي.

كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول مقترح عرض الفيلم الوثائقي "هارموني" (التناغم) الذي أنتجته رئيسة مركز باكو الإعلامي أرزو علييفا ويعكس تقاليد التسامح الأذربيجانية في دولة الفاتيكان.