مدير شركة مصدر في أذربيجان : الإرادة الحكومية أساس التحول الأخضر

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أكد مدير شركة مصدر الإماراتية في أذربيجان مراد صادقوف أن الإرادة السياسية الحازمة للحكومة والبيئة الاستثمارية المواتية والإصلاحات التشريعية تشكل الركائز الأساسية للإنجازات التي حققتها أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح صادقوف في كلمته خلال جلسة "تسريع التحول الأخضر في أذربيجان: الطاقة المتجددة كفرصة جاذبة للاستثمار" المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الالتزام الحكومي هو العامل الحاسم لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة إلى جانب توفر الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تحديث المنظومة التشريعية عبر تطوير آليات تشجيع الاستثمار وتعديل القوانين الضريبية واعتماد قانون ينظم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مما أسهم في تعزيز جاذبية قطاع الطاقة الخضراء الأذربيجاني أمام المستثمرين الدوليين.