وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث التعاون الاقتصادي مع وزير مالية الجزائر

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة باكو.

واستعرض الجانبان آفاق توسيع التعاون المشترك في مجالات الصناعة والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والنقل العابر (الترانزيت) والخدمات اللوجستية إلى جانب دراسة فرص تشكيل منصات تعاون جديدة.

كما شهد اللقاء تأكيد الطرفين على أهمية تنويع الروابط الاقتصادية وتحفيز الشراكات بين دوائر الأعمال في كلا البلدين.