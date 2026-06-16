رئيس الوزراء الاذربيجاني يتفقد مركز الحضارة الإسلامية في طشقند

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

تفقد رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف ورؤساء حكومات بيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان مركز الحضارة الإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخامس للاستثمار المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الأوزبكية الرسمية "أوزا" أن رئيس وزراء أوزبكستان عبد الله عارفوف قدّم للضيوف شرحا مفصلا حول مركز الحضارة الإسلامية. وأوضح أن المركز أُسس بقرار من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف وقد وُضع حجر أساسه عام 2018. وشارك في تنفيذ المشروع مئات العلماء والخبراء، إضافة إلى شخصيات دينية ومجتمعية.

كما أُشير إلى أن المركز الذي صُمم على طراز المعالم المعمارية التاريخية لمدينة سمرقند، يمتد على مساحة تزيد على عشرة هكتارات. ويضم مرافق للبحوث العلمية وسجلا وطنيا للمخطوطات النادرة وصندوقا للمخطوطات ومكتبة وأرشيفات، إضافة إلى أقسام للنشر.

وتعرض قاعة المعارض في المركز مقتنيات وأعمالا تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، كما تُبرز الإمكانات الإبداعية للأسلاف باستخدام التقنيات الحديثة والأجهزة الرقمية. ويتألف المتحف من قاعات تحمل عناوين "الحضارات ما قبل الإسلام" و"عصر النهضة الأول" و"عصر النهضة الثاني" و"أوزبكستان في القرن العشرين" و"أوزبكستان الجديدة – أساس النهضة الثالثة" و"القرآن الكريم".