تقديم الإصدار الخاص من المشروع الإعلامي الدولي إلى رئيس وزراء أذربيجان في أوزبكستان

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

في إطار زيارته الرسمية أوزبكستان، تم تقديم الإصدار الخاص من مجلة "Bright Uzbekistan" وهي مشروع إعلامي دولي إلى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف.

أفادت وكاللة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن الإصدار الخاص يضم العددين الخاصين الثالث والرابع من المجلة اللذين نُشرا تكريسا لأذربيجان وخُصِّصا للإرث الغني في بناء الدولة الذي تركه الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وكذلك للإنجازات التي حققها البلد بقيادة الرئيس إلهام علييف.